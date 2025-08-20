Incendios forestales en España: dejaron una superficie récord de hectáreas arrasadas

La ola de calor que golpeó a España entre el 3 y el 18 de agosto dejó un saldo de 1.149 muertes atribuibles, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Se trató de uno de los episodios más prolongados en las últimas cinco décadas y tuvo consecuencias directas en la salud y en el territorio. El director insular de Emergencias del Consell de Mallorca de España Joan Fornás en diálogo con Diego Ramos dio detalles de lo que ha dejado el fuego en ese país en Radio Nacional.

"Esto no se había vivido en años, es hora de juntar los hombros y ayudar entre todos. A la gente se la está evacuando a los ayuntamientos, polideportivos, centros culturales", mencionó.

El entrevistado confirmó que se ha pedido ayuda "a la Unión Europea" y que en el país todo "está dispuesto" para palear la emergencia. "Hoy ha empezado a refrescar un poco, estamos esperando algo de lluvia para que se pueda controlar todo un poco más. No había visto un verano tan seco y tan húmedo como ha sido el de este año en la península", agregó.