Incendios en Patagonia: ¿cuáles fueron iniciados intencionalmente y qué se sabe hasta ahora?

El fiscal general de Chubut Carlos Díaz Mayer en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional habló sobre la investigación de los incendios en la Patagonia, qué se sabe hasta ahora de los mismos y negó que haya por ahora personas detenidas.

"Entre El Hoyo y Puerto Patriada, un perito nuestro determinó el lugar donde se habría iniciado. Están haciendo informes y se debe terminar de determinar el lugar donde se inició y los motivos", dijo. "El fuego varió ayer y cruzó la Ruta 40, se está trabajando en la contención del fuego como pocas veces se ha visto", agregó.