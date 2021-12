Incendios en la Patagonia: Vecina de El Manso relata la difícil situación

Karina Iserre, pobladora de El Manso Medio, contó en diálogo con Radio Nacional Bariloche cómo se viven estos días de incendio sin control en la zona. "Estamos preocupados y en vilo desde hace veinte días" indicó Iserre.

"Sentimos que nadie nos escucha" expresó la vecina sobre el reclamo que hicieron a la provincia de Río Negro.

"Hoy hace 20 días comenzó todo esto, los primeros diez o doce días, no fueron días no favorables, no todos los días hubo viento y altas temperaturas. Hubo días en los que se podía haber trabajado perfectamente y no se hizo como se debía. Se escuchaban los helicópteros, pero llegado un determinado horario ya dejaban de trabajar", relató Iserre.