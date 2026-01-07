Incendios en la Patagonia: advierten que las zonas más afectadas son Epuyén y El Hoyo

Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en máxima alerta a la Comarca Andina, con epicentro en la zona de Puerto Patriada, en la localidad chubutense de El Hoyo, y con otros focos activos en Bariloche y El Bolsón. Juan Carlos Martínez, presidente de la Comisión Directiva de bomberos de El Bolsón, informó por Radio Nacional sobre las últimas noticias respecto del fuego en esa zona del país.

"Afecta el noroeste de Chubut principalmente. El 90 % de la zona está sin problemas y puede atenderse a los turistas y sin riesgos. Parece que los incendios fueran hechos a propósito en momentos clave para que la gente se vaya y luego cuesta que regresen", mencionó.

El entrevistado advirtió cuáles son las zonas complicadas por estos incendios: "La zona de Epuyen está muy complicada y El Hoyo puede complicarse. También hubo destrozos en Parque Nacional Los Alerces por el fuego. Y avanza hacia la zona de Cholila".