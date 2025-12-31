Incendios en La Pampa: ya consumieron 83 mil hectáreas y afirman que "los focos están controlados"

Los incendios en el oeste y sur de la provincia de La Pampa dejaron al menos 83.000 hectáreas arrasadas y graves pérdidas en vegetación y animales. El director de Defensa Civil provincial David García informó sobre las ultimas noticias del lugar en Radio Nacional.

"Hay mucha sequía en La Pampa, llovió lo primeros meses del año y eso hace que el campo tenga mucho combustible. La combinación es perfecta, combustible, calor y viento, para que se den los incendios. Tenemos lluvias esporádicas pero no alivian la situación", explicó.

García dijo que en La Pampa hay problemas con las tormentas: "Nos entran desde el oeste y secas, lo que provoca los incendios continuos. Si bien a esta hora los incendios están contenidos, pueden llegar a reactivarse. Se está haciendo una guardia de cenizas".