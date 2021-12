Incendios en el sur del país: Vecinos auto convocados de Villegas y El Manso

Ante el avance de los incendios en el sur, específicamente en los lagos Martin y Steffen, desde LRA 30 Bariloche nos ponemos en contacto con pobladores de Villegas y El Manso para conocer la situación actual y la forma de organizarse de los mismos.

Informe: Vanesa Nicolini.

Eliana Armengol, vecina en la zona afectada, se refirió a los trabajos que están llevando a cabo los vecinos auto convocados: “Están trabajando en un cortafuegos y aperturas de caminos para posibles evacuaciones. La información la vamos obteniendo de ellos mismos”.

Ante la presencia de brigadistas e instituciones que combatan el fuego expresó: “Realmente están trabajando, no se puede decir que no lo están haciendo, pero simplemente no alcanza”.

“Sabemos que hay varios focos de incendios así que entendemos que el recurso es poco, la situación es crítica” sostuvo. “Emocionalmente es muy shockeante, te acostas sin saber lo que puede suceder y te levantas sin saber lo que va a suceder” concluyó.