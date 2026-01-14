Incendios en Chubut: se reavivó el fuego en Epuyén y hay más de 12 mil hectáreas afectadas

El presidente de bomberos voluntarios de El Bolsón, Juan Carlos Martínez, dialogó con el equipo de Creer o reventar y señaló que se reavivó uno de los focos de incendio en las laderas del Lago Epuyén en Chubut. "Algunos focos se reavivaron y se está trabajando en esos sectores para tratar de terminar con todos los frentes de fuego que hay", expresó.

"Si medimos el incendio por cantidad de hectáreas afectadas y por día, podríamos decir que este es uno de los más importantes", dijo.

Se trata de una de las zonas donde comenzó el fuego, que es de difícil acceso, por lo que se debe realizar un recorrido de al menos cinco kilómetros a pie, con los equipos encima, debido a la complejidad del lugar. Los brigadistas llegan en gomones desde Puerto Patriada y suben por las laderas.

"Es está trabajando con el gobierno nacional, provincial y todas las instituciones locales. Se está haciendo un trabajo importante en conjunto, con mucho recurso humano y mucho recurso material; pero cuando el fuego toma estas dimensiones es muy difícil dominarlo y apagarlo en su totalidad", manifestó.

Actualmente las lenguas de fuego son visibles, más allá del humo. Pese a que es una situación lamentable, se esperaba que ocurriera pasado el mediodía debido a las altas temperaturas y el viento que complicaba el trabajo.

Por el momento hay dos aviones hidrantes trabajando que recargan agua en el lago y vuelvan a la zona.