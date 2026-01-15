Incendios en Chubut: el fuego sigue activo en el Parque Nacional Los Alerces

La provincia de Chubut enfrenta una situación de emergencia por incendios forestales que ya consumieron más de 12 000 hectáreas de bosques y pastizales, con focos que se reactivan y continúan activos en áreas de la Comarca Andina, incluido el Parque Nacional Los Alerces, donde las llamas afectan vastas superficies de vegetación nativa y obligan a mantener una intensa labor de brigadistas, bomberos y fuerzas desplegadas para su combate.

Ariel Amthauer, director de Incendios Forestales y Emergencias de Parques Nacionales, dialogó con el equipo de Ramos generales y subrayó que en el Parque Nacional Los Alerces "el incendio está activo". Además, si bien se registraron lluvias durante las últimas horas, aclaró que "son precipitaciones escasas, no lo suficiente para extinguir el incendio, pero ayudan muchísimo".

"El incendio hoy nos está presentando oportunidades de trabajo que se pueden sostener varios días, que eso no venía pasando", destacó.

Los incendios fueron detectados a principios de enero en la zona de Puerto Patriada, en la Comarca Andina, y desde entonces las llamas trascendieron diversas áreas protegidas y bosques nativos. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) informó que, tras más de una semana de combate, el perímetro afectado supera las 12.000 hectáreas, con la superficie quemada aún en expansión según la evolución del clima.

Pese a las tareas de control y a la reducción del nivel de alerta por precipitaciones recientes en algunas zonas, los focos siguen activos y requieren presencia sostenida de más de 600 brigadistas, apoyo aéreo con aviones hidrantes y helicópteros, y refuerzos logísticos para evitar que el fuego vuelva a propagarse con intensidad.

Además del impacto ambiental —con pérdida de biodiversidad y degradación de importantes reservas naturales—, las llamas han generado preocupación por las amenazas a zonas residenciales y turísticas en localidades cercanas, impulsando medidas preventivas como evacuaciones parciales, cortes de rutas y operativos de protección civil para resguardar a las comunidades aledañas.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y ajustando la respuesta operativa de acuerdo con los cambios meteorológicos y la evolución de los focos, mientras también se investiga el origen de los incendios y posibles causas humanas o intencionales, en paralelo con campañas de concientización para reducir los riesgos en temporadas de alta temperatura y sequía.