Incendio forestal en Epuyén: “Los trabajos de control están dando resultados”

En diálogo con Nora Briozzo, en Nunca es tarde, el secretario de Bosques de la provincia de Chubut detalló el estado de situación en la zona de El Pedregoso donde trabajan los brigadistas para sofocar el fuego.

Abel Nievas Arroyo atribuyó el foco a “negligencia” pero aclaró que “las razones se están investigando”.

Precisó que el fuego afectó “aproximadamente entre 150 y 200 hectáreas” pero admitió que están “contentos porque los trabajos están dando resultados y el perímetro no se amplió”.

Por otro lado, identificó como un factor importante que contribuyó a este incendio al “déficit importante de agua que tuvimos este año”.

Según confirmaron fuentes oficiales, trabajan en la zona unos 150 brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, del Servicio Nacional y del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de Lago Puelo.

Las primeras estimaciones indican que el fuego habría comenzado en un complejo de cabañas, aunque el origen aún no está determinado.