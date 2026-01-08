Incendio en Puerto Patriada: "Las pericias determinaron que fue intencional"

El director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias Santiago Hardie en diálogo con el equipo de Creer o Reventar actualizó las últimas informaciones respecto a los incendios en Patagonia. "Desplamos medios aéreos en todas las regiones donde hay fuego. En Puerto Patriada estamos colaborando con la provincia de Chubut, con 5 medios aéreos y en este momento tenemos 55 brigadistas allí", mencionó.

"Las pericias que se hicieron determinaron que el incendio en Puerto Patriada fue intencional. Se está intentando buscar indicios para llegar a los responsables y llevarlos a la Justicia", expresó Hardie. "Estos focos de fuego están cerca de centros urbanos, por eso se han hecho evacuaciones preventivas. En este momento no hay riesgo, pero se está trabajando con protocolos", agregó.