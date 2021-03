Incendio en Lago Puelo: “En la parcela 26 no han quedado viviendas”

Desde la 1:30hs comenzó a lloviznar en Lago Puelo, aliviando las zonas de interfase como Las Golondrinas y Cerro Radal ante el incendio voraz que comenzó en diversos puntos del límite entre Chubut y Río Negro este lunes. El viceintendente de Lago Puelo, Alejandro Marqués, lo calificó como una catástrofe: “En la parcela 26 prácticamente no han quedado viviendas, pero la situación es angustiante porque use quemó también la subestación de Golondrinas, por lo que la estimación de la vuelta de la energía eléctrica en la zona no la podemos predecir. En Golondrinas también explotaron nichos domiciliarios y roturas en el sistema de transporte de gas y tampoco habrá servicios”.

Los equipos de Defensa Civil de la municipalidad están haciendo relevamientos y se espera la llegada de un avión Hércules con más de 40 brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego de distintas provincias con destino a Río Negro y Chubut, para atacar los incendios que se activaron en las últimas horas, según anunció el Ministerio de Ambiente de Nación.