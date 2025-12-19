Incendio en Bariloche detrás del Sanatorio San Carlos

Un incendio detrás del Sanatorio San Carlos, ubicado en la ciudad de Bariloche, Río Negro, está afectando la zona. El Personal del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (Splif) y Bomberos Voluntarios del Cuartel Centro lograron controlar la situación.

El Director de Apoyo Federal a Emergencias, organismo que depende del Ministerio de Seguridad Naciona, Santiago Hardie, en diálogo con Viva la Pepa, contó que "el fuego ya está controlado" Además, aseguró que "todo se originó en el oeste de Bariloche, en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo, en un terreno boscoso detrás del Sanatorio San Carlos. La zona está caracterizada por estar en pendiente, y en pocos minutos, el fuego se propagó hacia las calles Salta y Tucumán".

Por la cercanía con el Sanatorio, se barajó la posibilidad de evacuar el lugar, aunque finalmente se descartó. La preocupación creció por la cercanía de casas rodeadas de pinos, sobre el mismo terreno escarpado.