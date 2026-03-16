Quedó inaugurado el Instituto de Formación de Vaca Muerta para el desarrollo energético

Así lo anunció el presidente de YPF, Horacio Marin. El objetivo es formar técnicos clave para el desarrollo energético.

Marin declaró en la inauguración que "hay una responsabilidad generacional de desarrollar Vaca Muerta".

"Y para hacerlo bien se necesita educación y talento técnico", por lo cual se impulsó este proyecto.

El presidente de YPF consideró que "no hay crecimiento si no hay educación" y que "no hay crecimiento si no se trabaja para darle oportunidades a todas las personas".

En la inauguración estuvieron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

También estuvieron presentes directivos de las 31 empresas de la industria energética que forman parte de esta iniciativa.

La industria energética puso en marcha este nuevo centro de formación técnica en Neuquén destinado a capacitar trabajadores para el desarrollo del shale argentino.

El proyecto fue impulsado por empresas del sector y busca formar entre 2000 y 3000 trabajadores por año.

La ministra Pettovello realizó una práctica en un simulador de perforación de pozos petroleros en el flamante Instituto.

Allí pudo experimentar de primera mano cómo se capacita a los trabajadores para las tareas que demanda la industria energética.