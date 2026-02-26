Iñaki Urlezaga regresó a la provincia de Corrientes

Ante el agotamiento de localidades para la primera presentación, se confirmó una segunda función de la “Noche de Grandes Clásicos”. La gala marca el regreso del bailarín a la provincia de Corrientes, luego de 15 años de ausencia. Iñaki Urlezaga, en diálogo con 100% Nora, dijo que "está disfrutando el espectáculo tanto o más que la gente".

Urlezaga remarcó que "la idea es homenajear a los grandes clásicos, aquellas obras que son parte de la historia de la danza y la cultura y que la gente sigue eligiendo".

Durante el espectáculo, el público podrá disfrutar de artistas formados en el Teatro Colón, con amplia experiencia internacional. Según destacó Urlezaga, "los bailarines ofrecerán una propuesta que combina depurada técnica clásica e intensidad dramática".

El programa incluye piezas emblemáticas del repertorio universal como El Lago de los Cisnes, Romeo y Julieta, La Traviata, Carmen y El Carnaval de Venecia, culminando con una coda final que integra toda la experiencia artística.

Iñaki fue distinguido recientemente con el premio “Estrella de Mar” a la mejor compañía de danza nacional, consolidando su trayectoria en los principales escenarios del país.