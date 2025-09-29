Iñaki Gutiérrez: "Hay dos modelos de país y la manera de dirimir esa diferencia es en las urnas"

El presidente de la Nación, Javier Milei, inauguró en Tierra del Fuego el cronograma de visitas a las provincias que este año ponen en juego las tres bancas en el Senado de la Nación, con el fin de buscar la amplitud parlamentaria.

Allí fue acompañado por Iñaki Gutiérrez, responsable de las redes del primer mandatario, quien, en diálogo con Viva la Pepa, detalló la agenda electoral de La Libertad Avanza y del propio presidente Milei.

Móvil de Tomas Bonvehi, preriodista de Radio Nacional Ushuaia, LRA 10.