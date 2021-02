In Argentina si effettuano otto test clinici di vaccini contro il Covid-19

Secon do quanto informato dalla CNN in spagnolo, in Latinoamerica soltanto sei paesi effettuano test clinici o prevedono di partecipare ad essi, secondo l’informazione di dicembre 2020.

L’Argentina è uno di quei paesi. Ha già autorizzato otto test clinici di vaccini contro il nuovo coronavirus, oltre a 22 studi clinici su farmaci.

Il rapporto cita l’infettivologo Omar Sued, presidente della Società Argentina di Infettivologia e direttore di ricerche della fondazione Huésped, il quale ha considerato che il paese ha “parecchi vantaggi: esperienza in ricerca, un ente regolatore serio come l’Anmat , riconosciuto quale Reference Authority dall’OMS”.

Attualmente, in Argentina si portano avanti sei studi di fase 3, fase in cui gli scienziati cercano di confermare l’efficacia del vaccino e la sua sicurezza su larga scala. Il primo approvato è stato quello di Pfizer e Biontech nel luglio 2020 . È stato il più completo dato che ha incluso le prime tre fasi della ricerca. Ad agosto e settembre, rispettivamente, è stata rilasciata l’autorizzazione per gli studi di fase 3 di Elea Phoenix, con il vaccino cinese Sinopharm e da Johnson & Johnson con quello di Janssen.

Entro i primi giorni di febbraio dell’anno in corso sono ormai stati autorizzati due test: quello di Merck, Sharp & Dome, appena annullato dal laboratorio a livello globale dato che i primi risultati delle ricerche non sono stati incoraggianti e quello di CureVac, con Bayer.

Ad ottobre dello scorso anno, è stato autorizzato un test di fase due per il vaccino sperimentale spagnolo Ruti.