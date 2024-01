Imputado no recuerda dónde dejaron el cuerpo de José Abraham Crettón

La angustia y la incertidumbre persisten para la familia de José Abraham Crettón, el joven de 18 años desaparecido desde el 11 de agosto de 2023 en El Maitén. Lucas Crettón, tío del joven, en diálogo con Radio Nacional Esquel relató que uno de los imputados admitió no recordar el lugar donde dejaron el cuerpo, sugiriendo su implicación en el caso.

Lucas Crettón informó sobre la nueva declaración realizada por uno de los imputados en el caso de la desaparición de su sobrino, pero que no tiene validez judicial.

José Abraham Crettón, oriundo de Esquel pero radicado en El Maitén, fue visto por última vez el 11 de agosto de 2023, y desde entonces su paradero ha sido un misterio que angustia a sus seres queridos. La noticia de que uno de los imputados admite su participación en el crimen, pero no recuerda dónde dejaron el cuerpo, añade un nivel de complejidad y sufrimiento a la situación.

Lucas Crettón también se refirió a las cuestiones judiciales que han obstaculizado el avance de la investigación y la búsqueda del cuerpo. Ante la consulta de si esta declaración estaba registrada, manifestó que "No, no porque todo lo que se declare tiene que ser delante de un Juez. El ya habría hablado, incluso tuvo intenciones de declarar pero la defensa no se lo permite. Me parece mal que la defensa juegue con una familia entera y se tenga el cuerpo de Jose cómo rehen", enfatizó el tío del joven desaparecido, quien habló de un crimen organizado dentro de un entorno familiar.