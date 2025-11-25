Impulsan una “Ley Anti Moyano” en la Legislatura porteña para que no se paguen indemnizaciones indebidas

Facundo del Gaiso legislador porteño por la Coalición Cívica explicó los detalles del proyecto que presentará para ser tratado sobre tablas en la sesión del próximo jueves.

En diálogo con Nicolás Yacoy, el legislador repasó la polémica historia de las concesiones que la Ciduad de Buenos Aires otorgó a las empresas recolectoras de residuos en los últimos años.

La llamada "Ley Moyano" dispone que la Ciudad debe indemnizar a los recoelctores de residuos cuando finaliza la concesión del serviucio y luego volver a tomarlos para que trabajen para otra empresa, ( la que gane la nueva concesión, y respetando los años de antigüedad.

El proyecto de Del Gaiso busca terminar con esa tratativa especial que la Ciduad de Buenos Aires ha tenido para con los trabajadores nucleados en el sindicato que conduce Pablo Moyano.