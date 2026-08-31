Impulsan un proyecto de ley de protección de los animales de compañía

Fue presentado por la diputada nacional de La Libertad Avanza, en la Cámara de Diputados, para crear un Régimen Nacional de Presupuestos Mínimos destinado a regular el funcionamiento de criaderos, refugios, hogares de tránsito y pensionados de animales de compañía. Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con la impulsora de esta iniciativa.

“Hicimos la presentación el jueves, que fue un éxito. Convoqué a todas las voces”, precisó Karen Reichardt.

“Hay dos peleas”, indicó; por un lado “los refugios” y, por el otro, “los criaderos”: “Es una ley marco para dar legalidad”, argumentó la diputada.

"Toda la ley está muy cuidada, tuve la idea inicial y estoy muy metida en esto. Ahora estamos a la espera del tratamiento en comisión".

La propuesta busca establecer criterios básicos en todo el país para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación, higiene, atención veterinaria y cuidado, además de prevenir situaciones de maltrato, abandono, hacinamiento y reproducción indiscriminada.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de los animales de compañía como seres sintientes.

También incorpora como eje los estándares internacionales conocidos como las “Cinco Libertades”, vinculados con su alimentación, salud, seguridad, comportamiento y protección frente al miedo y el sufrimiento.

“Queremos establecer reglas claras y condiciones mínimas de cuidado para proteger a los animales y acompañar a quienes trabajan responsablemente en su rescate, atención y bienestar”, señaló Reichardt durante la presentación.

La iniciativa fija requisitos generales para la habilitación, el funcionamiento, la fiscalización y el control de los establecimientos y de las personas dedicadas a la cría, guarda, alojamiento temporal, tránsito, rescate, rehabilitación y refugio de animales.

Entre sus principales disposiciones, contempla mecanismos de identificación y trazabilidad, protocolos sanitarios y de emergencia, límites de capacidad para evitar el hacinamiento y la obligación de contar con un director técnico veterinario.

El proyecto también establece regulaciones específicas para cada tipo de establecimiento.

En el caso de los refugios y hogares de tránsito, dispone la esterilización de los animales antes de su adopción y promueve políticas de adopción responsable.

Asimismo, regula el transporte de animales de compañía y determina condiciones mínimas de seguridad, ventilación, higiene y espacio, con el objetivo de reducir el estrés y evitar riesgos durante los traslados.

La propuesta contempla un régimen de sanciones ante posibles incumplimientos y establece que los fondos recaudados mediante multas sean destinados a programas y acciones de protección, bienestar, cuidado y tenencia responsable.

Reichardt destacó que la iniciativa apunta a reducir las diferencias regulatorias existentes entre las distintas jurisdicciones y a construir un marco nacional que permita fortalecer los controles y prevenir el maltrato animal.

Durante la presentación expusieron especialistas y referentes vinculados con la legislación, la medicina veterinaria, el rescate y el bienestar animal: Laura Vasconcelo, abogada especialista en legislación animal; Roberto F. Giménez, veterinario etólogo; Gustavo Kietaibl, veterinario especializado en castraciones y maltrato animal; Fernanda Megna, rescatista especializada en bienestar animal en refugios; y el abogado Enrique Villarreal y Della Rocca.