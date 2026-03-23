Impulsan proyectos de investigación en seguridad alimentaria y nutrición

Fundación Alsea, con el apoyo de World Vision México, lanzó la convocatoria para la quinta edición del Premio Alsea, iniciativa que busca fomentar la colaboración con el sector académico y promover soluciones integrales y sostenibles en materia de seguridad alimentaria y nutrición.

La iniciativa premia proyectos de investigación innovadores, originales o en desarrollo que aborden temas de nutrición y/o alimentación, y que contribuyan al desarrollo de políticas públicas viables y con la capacidad de ser exitosas a largo plazo.

El premio otorga US$ 150,000 al proyecto ganador para contribuir en los costos de la investigación y su ejecución.

En 2025, la convocatoria reunió 110 postulaciones de países como Argentina, Colombia, Chile, España, México, Uruguay y Paraguay.

La convocatoria está abierta hasta el 24 de junio de 2026 y está dirigida a académicos, investigadores y equipos de investigación de Argentina, Colombia, Chile, España, México, Uruguay y Paraguay.

El proyecto ganador recibirá un reconocimiento y un apoyo económico de US$ 150,000 para el desarrollo y financiamiento de su iniciativa: 50% se destinará a costos de personal y difusión de resultados, y 50% restante a la implementación del proyecto.

“Cada vez más personas están comprometidas con generar soluciones y avanzar hacia un futuro donde todas las personas tengan acceso a una alimentación digna”, comentó Ivonne Madrid, directora de Fundación Alsea, A.C.

Tan solo en 2025, el Premio Alsea recibió 110 postulaciones de diferentes países de Iberoamérica.

En ediciones anteriores se han reconocido proyectos enfocados en promover dietas accesibles a partir de alimentos nutritivos poco utilizados, desarrollar estrategias sostenibles para reducir el desperdicio de alimentos, así como una propuesta para utilizar la inteligencia artificial para analizar y diseñar políticas públicas para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional.

“La inseguridad alimentaria sigue siendo una realidad para millones de personas en nuestra región, y por eso es tan importante impulsar soluciones que vengan también desde la investigación y el conocimiento”, señaló Mario Valdez, director nacional de World Vision

México.

“Nos entusiasma sumar esfuerzos para impulsar iniciativas como el Premio Alsea, que abre la puerta a nuevas ideas y propuestas capaces de transformar la manera en que enfrentamos los desafíos de la nutrición y el acceso a los alimentos”, completó.

Los proyectos serán evaluados por un Comité Científico integrado por académicos expertos en la materia de México, Colombia, Argentina y España, quienes analizarán aspectos como la calidad académica del proyecto, la originalidad, la metodología, los resultados y su contribución al conocimiento en materia de alimentación y nutrición.

Quienes deseen participar en la quinta edición del Premio Alsea, pueden registrarse y consultar las bases en el sitio https://premioalsea.com/