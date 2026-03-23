Impulsan cursos de oficios para reemplazar planes sociales y fomentar el empleo

El Gobierno sumó nuevas alianzas al Centro de Formación Capital Humano, luego de anunciar que dará de baja 900 mil planes sociales para reconvertirlos en capacitaciones. Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), dialogó con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round y destacó que comenzó un curso de instalador de aire acondicionado orientado a brindar herramientas prácticas y conocimientos específicos.

En ese sentido, explicó que la propuesta incluye un total de 40 horas cátedra distribuidas en 13 clases teórico-prácticas, que culminan con un examen final para acreditar los conocimientos adquiridos.

En su primera edición el curso cuenta con la participación de 50 alumnos que recibirán capacitación en montaje, puesta en marcha y mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado tipo split de baja y media capacidad.