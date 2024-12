Impulsadas por el RIGI 2024 cerró con inversiones anunciadas por más de US$ 8.000 millones

Los primeros siete proyectos presentados de manera oficial en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya superan los US$ 8.000 millones de dólares, con apenas dos meses de entrada en vigencia de la normativa que genera mayores expectativas para 2025.

La resolución 1074

"Prepárense porque se viene una tremenda oleada de dólares", afirmó el presidente Javier Milei en su exposición en la clausura del 60º Coloquio de IDEA, el 18 de octubre último en Mar del Plata. Allí el mandatario anticipó los efectos de la reglamentación del RIGI, que tuvo lugar el 22 de octubre pasado, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1074/2024 del Ministerio de Economía.

Tan sólo tres días después se oficializó el primer proyecto en ser inscripto en el RIGI y ese número se amplió a un total de siete en apenas dos meses, tras la respuesta de inversión de empresas nacionales y transnacionales por un total de US$ 8.111 millones.

El Quemado en Mendoza

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el lunes último que el Comité Evaluador aprobó ya la iniciativa "El Quemado" de YPF Luz en la provincia de Mendoza para instalar un parque solar, con una inversión de US$ 211 millones.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se refirió a ese proyecto en una de sus habituales conferencias en Casa de Gobierno: "Se aprobó el primer proyecto RIGI, un paquete fotovoltaico de 305 megawatts de YPF luz en Mendoza que va a generar una inversión de 211 millones de dólares".

Un buque de licuefacción en Río Negro

Mientras los otros seis proyectos continúan con sus respectivos procesos administrativos para poder también ser aprobados.

Por ahora, el monto más altó registado de US$ 2900 millones es el del proyecto de Southern Energy, compañía propiedad de Pan American Energy (PAE) y Golar LNG, que planea instalar un busque de licuefacción 'Hilli Episeyo'" para exportar gas natural licuado (GNL) en Río Negro.

Durante la primera fase, que comprende el período 2025-2031, la compañía prevé una inversión estimada superior a US$ 1.650 millones; mientras que en una segunda etapa, de 2032-2035, agregaría otros US$ 1.250 millones, llegando a una inversión total de US$ 2.900 millones.

Un oleoducto en Río Negro

En segundo lugar, la iniciativa "Vaca Muerta Sur" -encabezado por YPF- invertirá US$ 2.500 millones para generar un oleaducto que conecte con la provincia de Río Negro, con el cual busca triplicar en cuatro años la capacidad de transporte de petróleo.

Las socias que se sumarán a la iniciativa serán Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, Vista, Pampa Energía, Chevron y Shell. "YPF junto con las principales empresas de petróleo y gas presentaron otro proyecto muy importante que está en evaluación, que consiste en la construcción de un oleoducto de más de 500 km de extensión", dijo Adorni.

Agregó que esta última, es una "obra de infraestructura privada que es la más importante en los últimos 20 años, y con esto se va a incrementar un 70% la posibilidad de evacuación de petróleo desde Vaca Muerta".

En la actualidad, la producción de barriles de Vaca Muerta es de 510.000 por día. Con estas obras pasaría en 2026 a generar 930.000 barriles, casi el doble más; mientras que en 2027 treparía a 1.250.000 barriles; y en 2028, a 1.500.000 de barriles, triplicando las cifras actuales.

Sal de Oro en el límite entre Salta y Catamarca

En tercer lugar, con una inversión prevista de US$ 1.000 se encuentra la iniciativa "Sal de Oro" relacionada al litio que tendrá lugar entre las provincias de Salta y Catamarca.

Ese mismo monto, es el que estipula desembolsar Minas Argentinas S.A., empresa integrante del AISA Group, con su plan "Carbonatos profundos" en el que incluye la explotación de oro en el yacimiento Gualcamayo, ubicado en San Juan.

Una siderúrgica en San Nicolás

En quinto lugar -y el último en ser anunciado-, se encuentra la inversión por US$ de 300 millones que planea hacer la empresa argentina Sidersa con la instalación de una fábrica siderúrgica de última generación en la ciudad bonaerense de San Nicolás. La compañía alcanzó en agosto pasado un acuerdo con el BID Invest, el brazo financiero del Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que destinará un préstamo de US$ 100 millones para el desarrollo de esta iniciativa.

Litio en Catamarca

El sexto proyecto con US$ 211 millones es el mencionado "El Quemado" de YPF Luz en Mendoza, al que le sigue la última de las iniciativas que pertenece a la firma Galán Lithium con el proyecto "Hombre Muerto Oeste" (HMW) en Catamarca, para avanzar en el emprendimiento de litio que tiene en la Puna catamarqueña y para eso desembolsaría US$ 200 millones.