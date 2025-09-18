Improvisación, folclore y nuevos cruces musicales

Mariano del Mazo y Mariana Fossati recibieron en el estudio de Radio Nacional Folklórica al pianista Hernán Ríos quien repasó su recorrido artístico, desde el Terceto de Tierra Improvisada hasta el dúo que integra hace 18 años con el percusionista Facundo Guevara. Contó detalles de su participación en el Festival Vinilo, donde ofrece talleres quincenales de improvisación abiertos a músicos de todos los estilos, y recordó a grandes referentes como Raúl Carnota, Eduardo Lagos, Domingo Cura y Dino Saluzzi. El pianista definió la improvisación como “composición en tiempo real” y explicó que requiere tanto preparación técnica como una actitud de escucha y humildad. Además, adelantó la presentación de nuevas composiciones como Aparece la madera y Peruanés, en Café Vinilo.