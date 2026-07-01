Importó e instaló una casa prefabricada de China en Santa Fe y hoy vive allí junto a su marido

María Leticia Leites, es una vecina de la provincia de Santa Fe que se convirtió en una de las pioneras en el país en adquirir e instalar con éxito una vivienda modular prefabricada fabricada íntegramente en China. Frente la urgencia de mudarse en seis meses, una familia de Santa Fe optó por una vivienda modular de 72 m² que llegó en un contenedor y representó un ahorro del 50% frente a la construcción tradicional. La flamante dueña contó al equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional cómo fue la compra y las ventajas de ser dueños de una casa de este tipo.

"Tuvimos que acudir a un importador, por todas las aprobaciones de aduana que te piden acá y también por otras cuestiones que tienen que ver con el pago del importe de la casa. Compramos la más grande, con dos cuartos, cocina y living integrados. Son 72 m 2", mencionó.

Leites explicó que se pueden hacer actualizaciones del diseño de la casa base y "cada una de ellas tiene un costo". "Pedimos materiales de mejor calidad, a la standard. La abrís y está lista para habitar. Ellos tardan un mes para construirla, y te van mostrando videos para que veas que todo está funcionando. Luego la suben al barco y la mandan", agregó.

Además se paga un seguro para cuando se hace el traslado en la embarcación, se contrata un camión y una grúa para cuando llega al puerto de Santa Fe para finalmente colocar la casa.