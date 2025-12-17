Importantes avances en la detección, diagnóstico y tratamiento del ACV

Dado el impacto positivo que implican, el Colegio Argentino de Neurointervencionistas - CANI - se ha propuesto visibilizar los posibles tratamientos, informar los síntomas del Accidente Cerebro Vascular y evacuar dudas al respecto. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el neurocirujano y neuroradiólogo intervencionista.

El Doctor Pablo Iturrieta advirtió sobre el aumento de los casos de esta y otras enfermedades cardiovasculares motivado en “los cambios en los estilos de vida, la obesidad, el cigarrillo, el sedentarismo y el tipo de alimentación”, entre otras causas.

“Tenemos métodos de estudio más avanzados. El primer diagnóstico es la sospecha clínica y nuestro deber es el tratamiento inmediato y precoz”.

Entre los síntomas que son pautas de alarma para una consulta inmediata, mencionó “debilidad de brazo o pierna, de un solo lado en general; dolor de cabeza súbito; pérdida de estabilidad, de la visión y trastornos en el habla”.

También, el especialista dio cuenta de los tratamientos existentes ante la presencia de un ACV.

Actualmente hay médicos Neurointervencionistas en prácticamente todas las provincias argentinas con Centros de Alta Complejidad a los cuales concurrir derivados de Sistemas de Emergencia, Demanda espontánea de Guardias o médicos de cabecera.

El CANI responde a través de sus médicos sobre cualquier duda en sus redes oficiales detalladas en la página www.cani.org.ar.