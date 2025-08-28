Importante incendio en cercanías del Parque Industrial de Las Heras

Varias dotaciones de bomberos trabajan para sofocar el fuego que “está circunscripto”, según indicó el periodista Daniel Badano, de LRA 6 Mendoza, en diálogo con Adrián Noriega, en Nunca es tarde.

El incendio se produjo en un predio entre la Zona Industrial y el basural de Las Heras.

Las llamas superaban los 5 metros y se habrían originado intencionalmente.

Dotaciones de bomberos de Godoy Cruz, Las Heras, Defensa Civil y el Cuartel Central trabajan de manera coordinada para evitar que el fuego alcanzara a las viviendas cercanas.