PROVINCIA DE MENDOZA

28/08/2025

Importante incendio en cercanías del Parque Industrial de Las Heras

Varias dotaciones de bomberos trabajan para sofocar el fuego que “está circunscripto”, según indicó el periodista Daniel Badano, de LRA 6 Mendoza, en diálogo con Adrián Noriega, en Nunca es tarde.

El incendio se produjo en un predio entre la Zona Industrial y el basural de Las Heras.

Las llamas superaban los 5 metros y se habrían originado intencionalmente.

Dotaciones de bomberos de Godoy Cruz, Las Heras, Defensa Civil y el Cuartel Central trabajan de manera coordinada para evitar que el fuego alcanzara a las viviendas cercanas.