Impedirán el ingreso y expulsarán a extranjeros que promuevan mensajes de odio contra la Argentina

El Gobierno oficializó este jueves una modificación de la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país y permitir la expulsión de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra la Argentina o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.

La medida, establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a todo el Gabinete, incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley de Migraciones N.º 25.871.

A partir de este viernes, podrán ser rechazados en la frontera quienes hayan emitido, de forma oral o escrita, mensajes de odio o hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por razones de nacionalidad.

El decreto también suma como causal de inadmisión la participación en actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales o la incitación a cometer ese tipo de acciones.

Los cambios alcanzan también a los extranjeros que ya residen en el país.

El Ejecutivo modificó el artículo 62 de la ley para establecer que esas mismas conductas podrán derivar en la cancelación de la residencia y, en consecuencia, en la expulsión del territorio argentino.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostiene que, si bien la Argentina mantiene una histórica política de apertura migratoria, el Estado tiene la facultad de fijar condiciones para el ingreso y permanencia de extranjeros con el objetivo de proteger “el orden público, la seguridad interior y la convivencia social”.

Además, argumenta que en los últimos tiempos se registró un aumento de mensajes de odio y actos de hostilidad dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional, lo que motivó la adopción de esta medida.

El texto también señala que la protección alcanza a los símbolos patrios por representar “la soberanía, la historia y los valores fundamentales de la Nación”.

No obstante, el DNU aclara que las nuevas disposiciones no podrán aplicarse a expresiones de disenso político, críticas académicas o manifestaciones de opinión amparadas por la Constitución Nacional.

Según el Gobierno, la medida apunta únicamente a sancionar discursos de odio e incitación a la violencia.

El decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.