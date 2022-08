Ilhas Malvinas: Argentina pede esclarecimentos ao Chile

O governo argentino pediu esclarecimentos ao Chile sobre supostos voos irregulares entre esse país e as Ilhas Malvinas.

De acordo com um jornal de Buenos Aires, o Ministério da Defesa detectou no final de julho que cinco aviões chilenos haviam entrado no espaço aéreo argentino para as ilhas sem permissão.

O Ministério das Relações Exteriores apresentou um pedido formal através da embaixada em Santiago do Chile.

Anteriormente, Gustavo Melella, governador da província argentina de Tierra del Fuego, sob cuja jurisdição caem as Malvinas, havia advertido que - se confirmado - os fatos são "extremamente graves".

Os voos foram detectados por radares localizados na cidade de Rio Grande, de acordo com as autoridades de Tierra del Fuego.

A mesma fonte esclareceu que não foi confirmado que o destino da aeronave era o arquipélago controlado pelo Reino Unido, cuja soberania a Argentina reivindica.

