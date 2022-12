Ilardo le contesta a Suárez: "No debe ser fácil tenerme de oposición"

Tras los dichos del gobernador Rodolfo Suárez sobre el legislador Lucar Ilardo, señalándolo de dirigir "al peronismo local" y de ser "un pobre pibe", el senador del FdT, vertió su respuesta en Temprano es Mejor:

"Su gestión es tan pobre que se fija en mí en vez de hacer balances", consideró y dijo que "no debe ser fácil tenerme de opositor". Además, enumeró los hechos de corrupción del gobierno de Suárez que aún no se investigan y lamentó que se use el término "pibe" como una cualidad "peyorativa".

