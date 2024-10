La cultura del Mate ha conosciuto una notevole espansione nel mondo negli ultimi decenni. È stata abbracciata da molte comunità in Europa, soprattutto in Spagna e in Italia. dove si trovano numerosi appassionati che lo consumano regolarmente.

La diaspora argentina e uruguaiana ha portato il mate in altri Paesi, mantenendo vive le tradizioni del mate, organizzando incontri e condividendo la loro cultura.

Produzione: Luis Pandini

Edizione: Gloria Sarmiento

Speaker: Chelo Ayala