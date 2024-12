Il governo privatizza Transener S.A.

Il governo dell'Argentina ha annunciato l'inizio del processo di cessione della totalità della sua partecipazione (51 per cento) in Transener S.A., la principale società di trasporto di energia elettrica ad alta tensione del Paese.

Il segretario coordinatore dell'energia e delle miniere, Daniel Gonzalez, ha sostenuto che "questo annuncio è in linea con la politica del governo nazionale di portare avanti un modello in cui lo Stato smetta di svolgere il ruolo di imprenditore, promuovendo la partecipazione privata nei settori strategici".

La partecipazione dello Stato è nelle mani di Citelec S.A., che possiede il 51 per cento delle azioni di classe A di Transener, società che gestisce una rete nazionale che comprende quasi 12.400 chilometri di linee di trasmissione.