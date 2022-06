"Il est temps pour le Royaume-Uni de ne pas avoir peur de la paix"

Le ministre des Affaires étrangères argentin, Santiago Cafiero, a affirmé qu'"il est temps que le Royaume-Uni n'ait pas peur de la paix", lors de la session spéciale du Comité de décolonisation des Nations unies (ONU) qui délibère jeudi 23 juin à New York sur la question des Malouines, en cette année qui marque le 40e anniversaire de la guerre de 1982.

"Il est temps pour le Royaume-Uni d'écouter la communauté internationale et de reprendre les négociations pour trouver une solution pacifique au conflit de souveraineté avec la République argentine. Il ne doit pas avoir peur de la paix, il doit perdre sa peur du dialogue dans le cadre du droit international", a déclaré Cafiero, qui a voyagé accompagné d'une délégation de législateurs du parti au pouvoir et de l'opposition, et du gouverneur de la province de Terre de Feu, Gustavo Melella, entre autres.