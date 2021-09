Il Brasile perde 1.600 chilometri quadrati dell’Amazzonia

Se condo quanto informato dall’Istituto dell’Uomo e dell’Ambiente dell’Amazzonia, Imazon, l’Amazzonia brasiliana ha perso 1.606 chilometri quadrati di foresta lo scorso mese di agosto. Si tratta del maggior indice mensile negli ultimi 10 anni. Imazon ,un’organizzazione senza scopo di lucro che promuove lo sviluppo sostenibile in Brasile, ha annunciato che agosto è stato il quinto mese di quest’anno in cui la deforestazione ha raggiunto lo scenario peggiore fin dal 2012.

La deforestazione individuata ad agosto di quest’anno si è registrata negli stati settentrionali di Pará (40 per cento), dell’Amazonas(26 per cento), Acre (15 per cento) Rondônia (10 per cento) e Mato Grosso (9 per cento).

DESCARGAR

La deforestazione è stata denunciata da organizzazioni ambientaliste dato che il governo del presidente Jair Bolsonaro, ritenuto “facilitatore” della spoliazione, non adotta misure per porre fine al diboscamento e all’incendio della flora per l’avanzamento della frontiera produttiva.