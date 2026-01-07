Ignacio Cabello: “El incendio en Epuyén no está controlado y sigue muy activo

El SubDirector Ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad Nacional habló con Nicolás Yacoy sobre el combate de los incendios forestales que se registran en gran parte del país

Hay varios focos pero el más complicado es el de Puerto Patriada que ahora bordeó el lago Epuyén y eso obligó a dividir recursos, equipos y esfuerzos:

El funcionario también confirmó que las condiciones climáticas hacen que el humo se mantenga bajo y eso complica el trabajo de las brigadas aéreas en el combate de las llamas.

Cabello se refirió al origen de los incendios que se registran en diferentes puntos del país y aseguró que la justicia investigará todos los casos para buscar y encontrar a los responsables de cada siniestro.