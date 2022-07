Alejandro es un hombre gestante que accedió a licencia por paternidad

Alejandro Rubey, es licenciado en Ciencias Biológicas y vive en Puerto Madryn. Está gestando mellizos y hoy le dieron su licencia por paternidad. "Soy trabajador de la municipalidad de Puerto Madryn y ellos me dieron la licencia, ahora tengo que esperar la licencia en el área de educación, porque trabajo en una escuela pública" dijo Alejandro en Hoja de Ruta. A semanas de tener sus hijos definió que la identidad es una construcción personal "Tener este cuerpo me permite gestar" definió, además indicó que la paternidad insistió en que tiene que ser deseada.

Alejandro es el primer hombre trans que accede a una licencia por paternidad, "No conozco ningún caso igual, hay hombres trans en el país, pero sus casos no fueron tan conocidos" describió.

Hoja de ruta| Equipo: Andrea Miranda, Elena Yrrazabal y Juan Manuel González| Operación: Luis Villegas| Imagen Red 43|