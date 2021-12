Icardi en la mira de la Juventus

Por Javier Vicente

Se acerca el mercado de invierno en el fútbol europeo y la Juventus tiene claro qué necesita incorporar: un delantero centro. Allegri quiere reforzar la ofensiva con un goleador de garantías, algo muy complicado en mitad de temporada, pero ha encontrado una posible solución en Mauro Icardi.

El delantero argentino no está gozando de todos los minutos que le gustaría en el Paris Saint-Germain, sumando poco más de 600 minutos en lo que llevamos de Ligue 1, y no vería con malos ojos su marcha a Turín, la oferta de la Juve, que no puede permitirse un gran desembolso debido a su delicada situación financiera, sería en forma de cesión incluyendo en la operación el préstamo de Arthur Melo, otro jugador que apenas está contando con oportunidades en la Vecchia Signora.

Desde el entorno de Icardi ven su salida a la Juve como una oportunidad, bien sea con opción de compra o sin ella, para recuperar la confianza a base de minutos De hecho, este mismo domingo .el delantero argentino logró volver a marcar después de tres meses con un penal Fue en el triunfo en la tercera ronda de la Copa de Francia ante el modesto Feignies-Aulnoye para sumar su cuarta gpñ después de los tres tantos que sumó en el comienzo de la Ligue 1.

Arthur Melo, por su parte, atraviesa una situación aún más complicada. Arrancó la temporada recuperándose de su operación para acabar con la calcificación en la pierna derecha que llevaba lastrándole varios meses. Tras ello, apenas ha jugado tres encuentro como titular entre Serie A y Champions League con un total de 317 minutos, un bagaje demasiado pobre para un jugador que llegó hace un año y medio a la Juve por más de 70 millones de euros.