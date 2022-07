Ian Alejandro Rubey: poder gestar y paternar.

“Yo no estaría acá si no fuera por los varones trans que a lo largo del mundo han conquistado este derecho y lo han hecho realidad”, expresa Ian Alejandro Rubey, un varóntrans que hace un tiempo deseó ser padre y hoy está en el octavo mes de embarazo.

En una entrevista para #NuestrosSures desde la localidad de Puerto Madryn, Rubey explicó que comenzó a pensar en su necesidad de paternar en el 2020, luego de sentirse cómodo socialmente con el género que eligió. En el 2017, comenzó a hacer su transición hacia afuera, pudo expresar su identidad de género autopercibida y pudo empezar ese camino de conocer su propia masculinidad. Y ese deseo de ser padre surgió cuando ya estaba bien arraigado a su masculinidad. “Lo que no sabía era el cómo, pero sí que quería paternar, tener mi propia familia. Empecé a ver cómo podía llegar a hacerlo. Hay muchas formas, la que a mi mejor me cuadró es la posibilidad que me da mi propio cuerpo. El cuerpo del cual yo no reniego, con el cual nací y es el que me está dando hoy la posibilidad de gestar”.

La visibilización de otras historias de varones trans en su misma situación, le ayudó a derribar sus propios prejuicios y tomar la decisión. ”Viendo las historias de otros chicos trans a lo largo del mundo que estaban recientemente gestando, veía que su masculinidad no se opacaba porque tuvieran un vientre de 8 meses y empecé a entender que yo podía desarmar esto tan fuerte que es gestación: igual mujer, igual madre”.

Ian Alejandro explica que antes no se hubiese imaginado gestar por esas conexiones culturales que están armadas, es decir vincular la gestación únicamente con el género femenino. “Y ahí pude empezar a desarmarlo yo subjetivamente, decir okey puedo ser padre gestando, que es lo que yo quería”, cuenta con alegría de poder hacer realidad sus deseos.

Inka von Linden, Área de Géneros Radio Nacional Río Turbio