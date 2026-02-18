IA e industria 6.0: el futuro del trabajo y la educación ya está en marcha

En su programa 100% Nora, Nora Briozzo entrevistó a Chris Meniw, representante del Consejo Latinoamericano de Ética en Tecnología, quien analizó el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad actual.

El especialista explicó que el mundo avanza hacia la llamada “industria 6.0”, una etapa marcada por la economía de las máquinas, donde agentes autónomos y robots humanoides podrán realizar tareas cognitivas y físicas con mayor eficiencia que los humanos.

Meniw advirtió que este cambio ya está afectando al mercado laboral y al sistema educativo. Según señaló, el conocimiento se actualiza a tal velocidad que muchas carreras pueden quedar obsoletas en pocos años, por lo que la educación deberá enfocarse en el pensamiento crítico y la alfabetización digital más que en la simple transmisión de contenidos.

También destacó que la inteligencia artificial dejará de ser solo una herramienta para convertirse en un actor económico propio, capaz de tomar decisiones y organizar tareas sin intervención humana.

Finalmente, sostuvo que el gran desafío será humano y no tecnológico: adaptarse a un mundo donde el conocimiento se duplica constantemente y donde será más importante saber preguntar que tener todas las respuestas.