Hyuna, la cantante de K-pop se desmayó durante un concierto y surgió el debate por su estado de salud

El pasado fin de semana, durante el festival musical anual coreano “Waterbomb”, en su edición en la provincia de Macao, China, la cantante de k-pop coreano se desmayó en medio de su presentación. Hyuna cayó repentinamente al suelo después de dar una vuelta en el escenario, un movimiento que forma parte de la coreografía de su éxito, Bubble Pop!. la artista había iniciado una dieta recientemente en la que habría descendido en 1 mes 10 kg de peso, por eso estalló la polémica y hoy se debate ¿cuál es el precio que puede pagar la salud cuando solo se trata de buscar la delgadez?.

La nutricionista Natalia Antar, en diálogo con el equipo de Diego Ramos habló en Radio Nacional sobre este caso y analizó cuestiones básicas a tener en cuenta a la hora de bajar de peso.

"Una pérdida rápida de peso, en un mes, puede comprometer varias partes del cuerpo. La salud hormonal y metabólica, la inmunidad y el músculo. En el escenario hacen un ejercicio muy intenso y se suma a su descenso de peso, probablemnte las reservas corporales eran muy bajas para poder soportaro", explicó.

La especialista habló de cómo podría afectarle en su salud "el hate" de los fanáticos y cómo estaba llevando adelante una dieta estricta. "Hay que amarse y eso no implica no cuidarse. En psicoterapia se aprende a poner límites a los comentarios que nos hacen daño. Y también cómo ocuparnos desde la nutrición y la psicología de bajar de peso", agregó.