Huracán necesita encontrar un rumbo

Por Gustavo Ger

Atrás quedó la dolorosa derrota sobre la hora ante Lanús, un muy necesitado Huracán recibirá este viernes por la noche a Unión, que llega agrandado tras la goleada 4-0 que le propinó a San Lorenzo. El Globo arrastra cuatro partidos sin victorias y parece no encontrarle la vuelta a pesar de la llegada de muchos refuerzos. Tal es así que si hoy terminara el torneo y hubiera descensos, estaría bajando de categoría pues sólo tiene a Platense por debajo en los promedios. Y para colmo, Frank Kudelka no podrá contar con sus seis laterales naturales (cinco lesionados, aunque a Erquiaga se lo esperará hasta último momento, y uno suspendido), por lo que deberá improvisar en una banda con el colombiano Moya, habitual zaguero, y quizá hacer debutar al juvenil Iván Valenzuela. Pero podrían no ser esos los únicos cambios, ya que el DT haría también alguna variante táctica de mitad de cancha hacia adelante, con la intención de cortar la sequía y poder llegar al gol, para así volver a sumar de a tres, cosa que no hace desde la primera fecha, cuando venció a Defensa. Por su parte, el técnico del conjunto santafesino, Juan Manuel Azconzabal no tocara el equipo

PROBABLES FORMACIONES

Huracán: Marcos Díaz; José Moya, Jonathan Galván, Lucas Merolla, Iván Valenzuela; Federico Marín, Claudio Yacob, Santiago Hezze; Jhonatan Candia, Enrique Triverio, Nicolás Silva. DT: Frank Kudelka.

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Juan Carlos Portillo, Claudio Corvalán, Lucas Esquivel; Mauro Pittón, Kevin Zenón, Ezequiel Cañete; Daniel Juárez y Fernando Márquez. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Árbitro: Nicolás Lamolina

Estadio: Huracán