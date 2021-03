Huracán busca torcer la historia

El globo de Parque Patricios visita hoy 21.30 a San Lorenzo con una estadística que asusta. No gana en el Bajo Flores hace más de 20 años. Y llega a este partido con los mismos problemas de las últimas dos décadas. Técnico en duda, un plantel con pocas luces remendado con juveniles de poca proyección, mal funcionamiento colectivo y David Garzon estrenándose como presidente, tras unas elecciones sangrientas.

Lo más jugoso de la la entrevista previa al clásico que dio el técnico Israel Damonte, en el programa Fuerte al Medio en Radio 10, giro en torno a su continuidad

“No pienso que si gano me quedo y si pierdo me voy. Eso va a ser decisión de la dirigencia. Soy una persona que no renuncia, nunca. Si hubiera renunciado cuando me echó Estudiantes no hubiera sido jugador. Siempre he sido así y se los aclaré el primer día”, aseguró el entrenador quemero.

En lo estrictamente futbolístico, hay que destacar que la única carta de gol de Huracan en los últimos años, Andres Chavez con 2 goles en este torneo, 18 desde que llego a Parque Patricios, padece un desgarro más. Diez lesiones musculares desde el 2018. Su sustituto natural, el juvenil Nicolas Cordero, tampoco será de la partida por lesión. Diego Mendoza es la única alternativa posible y por eso jugara. En la zaga central la duda es entre el resistido Renato Civelli y el recién llegado al país, el colombiano Jose Moya. El arquero del Globo esta noche será el juvenil Sebastian Meza. Con tan solo 20 años y los 72 minutos que duró el último partido con Atletico Tucuman como única experiencia en primera

La probable formación del Globo para visitar a San Lorenzo hoy, desde las 21.30: Sebastián Meza; Raúl Lozano, Renato Civelli o José Moya, Lucas Merolla, Walter Pérez; Esteban Rolón, Claudio Yacob, Franco Cristaldo; Norberto Briasco, Diego Mendoza, Nicolás Silva.