Hugo Yasky: "No podemos pasar el 17 de octubre alejados de la Plaza de Mayo"

El Diputado Nacional y líder de la CTA fue consultado respecto de los violentos hechos ocurridos en Villa Mascardi con integrantes de pueblos mapuches y a una iniciativa que presentó en el Congreso.

"El proyecto que yo presenté se basa en la Organización General del Trabajo que establece los derechos de los pueblos originarios, el derecho que les corresponde a ser consultado en todo lo que concierne a la utilización de los recursos naturales en las tieras que habitan etc etc etc".