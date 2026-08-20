Hugo Pizzi: "Los mosquitos provocan más muertes en el mundo que la hipertensión"

Este 20 de agosto es el Día Mundial de los Mosquitos, una efeméride dedicada a conmemorar un descubrimiento científico.

Fue el 20 de agosto de 1897 cuando un médico británico, Sir Ronald Ross, identificó al parásito que causa la malaria o paludismo en el estómago de una hembra del mosquito Anopheles.

Se considera que fue la primera prueba de que los mosquitos podían ser vectores de la malaria entre los seres humanos.

En Segundo Round, Hernán Mundo conversó con el médico infectólogo Hugo Pizzi, quien brindó algunos detalles poco conocidos de la cantidad de enfermedades que transmiten algunas variedades de mosquitos.

El médico se refirió al calentamiento global que ha facilitado en los últimos años la expansión de millones de insectos a regiones del planeta en las que antes no se encontraban debido a las bajas temperaturas.

"El calentamiento global favorece la proliferación de insectos, hoy hay mosquitos en Bariloche por ejemplo cuando nunca antes se habían registrado"

En este contexto recordó que los mosquitos provocan en todo el mundo mas cantidad de muertes que las cardiopatías o la hipertensión.

Y enumeró entre otras la fiebre amarilla, el dengue el zica, la chigungunia, el paludismo y la fiebre del Nilo.