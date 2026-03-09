Huérfanos del femicidio

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó el impacto profundo que tiene en los menores la pérdida de su madre a raíz de un femicidio.

Infancia invisibilizada y el duelo no reparado por falta de políticas estatales son algunas de las consecuencias advertidas por las y los especialistas.

Para analizar esta temática, conversaron con la Licenciada Sonia Almada, psicóloga especialista en violencia contra mujeres y niños, presidenta de la fundación ARALMA.