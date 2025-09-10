Huellas que revelan el pasado en la Patagonia

El paleontólogo Arturo Heredia, investigador del CONICET, conversó con Silvia Marucho en Nacional Folklórica sobre el descubrimiento de huellas de dinosaurios en la localidad neuquina de El Sauce. Se trata de rastros de dromeosáuridos, un grupo de terópodos carnívoros al que pertenece el famoso velociraptor. Las huellas permiten estudiar el comportamiento de estas especies, su modo de vida y los ambientes que habitaban. Heredia explicó que incluso se preservó la marca de la característica garra en forma de hoz, y destacó que las aves actuales son herederas directas de aquellos dinosaurios.