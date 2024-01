Huelga: “Estamos enfrentando medidas que sólo se intentaron en la dictadura”

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, dijo que “todo un pueblo rechaza este plan económico… y se vio con estas movilizaciones multitudinarias que se dieron en toda la Argentina”.

Para Aguiar al “Poder Ejecutivo le va a costar porque no abandona su lógica de confrontar y no dialogar. Fue muy claro el mensaje a los legisladores: no hay una sola medida en la ley que beneficie a la gente”.

El sindicalista agregó que “hay que seguir trabajando en el Congreso, por eso nos reunimos con todos los bloques, ya ahí no depende de nosotros y menos en la Justicia más allá de lo que paso en lo laboral, que nos permite tener alguna expectativa”.

Sobre los próximos pasos a seguir tras la manifestación de ayer, Aguiar dijo que “vamos a convocar a estatales a asambleas, resistir a una matriz ideológica que es la destrucción del Estado. A este Gobierno les molestamos los trabajadores estatales. Para garantizar los intereses de 4-5 empresarios no tienen que haber Estado porque sin Estado gobiernan las corporaciones”.

-Nunca estuvo tan en riesgo la democracia. Estamos enfrentando medidas que sólo se intentaron en la dictadura.

Escuchá la nota completa:

