“Hubo mucha conexión de Milei con la gente en la recorrida en Córdoba”

El primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por Córdoba, consideró que “ésta no es una elección más” ya que “la vocación de cambio no se agotó con el voto de 2023”.

“Siento en la piel cómo se intensifica la importancia de esta elección, que no es una cualquiera; estamos a escasos cuatro días de poder tener un gran triunfo en el futuro. Estamos cerquita de poder pensar un país a largo plazo”, dijo Gonzalo Roca.

En una entrevista con el programa Viva la Pepa, remarcó: “Empezamos con un 25 por ciento de inflación mensual y con un 50 por ciento de pobres; estamos recontra orgullosos de nuestro país, tenemos el capital humano y los recursos, y nunca pudimos despegar”

“Ahora la tenemos ahí, no la desperdiciemos”, enfatizó el cordobés, al tiempo que anticipó que en el Congreso va a “reforzar todos los cambios que se han hecho desde diciembre de 2023”.

Consultado sobre la fuerza que gobierna la provincia de Córdoba, opinó que “los único que en la provincia piensan en un estado chicos, menos impuestos y menos trabas burocráticas” son los de La Libertad Avanza.

“Los que gobiernan Córdoba son los mismos que ya estuvieron en otros espacios políticos; funcionales al kirchnerismo”, cerró.