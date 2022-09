"Hubo cuatro denuncias de supuestos secuestros en Santa Rosa"

El jefe Unidad Regional 1, el comisario Claudio Darío Cano, dijo que en total hubo cuatro denuncias por intentos de secuestros en Santa Rosa.

Aclaró que si bien no se lograron "recabar mayores pruebas de relevancia para poner a disposición de la Fiscalía actuante no significa que desestimemos esos hechos. Los trabajamos como si estuvieran ocurriendo y reunimos la cantidad de pruebas necesarias para en un futuro poder lograr otra diligencia policial aunque hasta el momento eso no se ha logrado", sostuvo.

