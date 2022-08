"Hoy va a resaltar bastante el número 3 en las camisetas"

Además de intentar volver al triunfo para conservar el primer puesto en la tabla de posiciones de la Liga Profesional, Atlético Tucumán quiere cortar una racha negativa ante Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo al que no vence desde 1991. “No sé quiénes tienen el número 3, pero hoy va a resaltar bastante y hay que considerarlo más que nunca. Hoy tenemos que tener un excelente resultado, nos lo merecemos y hay que ir por eso. El pasado partido no se ganó, pero eso no modifica nada en absoluto, por lo que continuamos con el éxito y un agosto muy positivo y hay que seguir con todas las vibraciones como siempre apoyando 100% al club que se lo merece. Hay grandes jugadores, grandes profesionales y hay que sacar lo mejor. Hoy va a quedar demostrado, que es un partido importante. Van a ocurrir cosas y aquí se ven los caballos en el Hipódromo, como se dice”, auguró el psíquico José Luis Caínzo.

DESCARGAR