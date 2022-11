Hoy se presenta el libro "Néstor, el hombre que cambió todo"

Hoy miércoles a las 19 se presentará en la Universidad Popular el libro :"Néstor el hombre que cambió todo" de Jorge Devoto. En este contexto el autor comentó: " esta es una idea de la editorial Planeta que hace tres años me venía planteando que yo escribiese mis vivencias con Néstor allá por el año de los 80 cuando era candidato a intendente. Luego también gobernador y presidente. Después de escuchar mis historias, me pareció que me quedaba corto que yo escribiese solo un libro y hay un montón de compañeros que tienen un Néstor en su corazón, en su cabeza, en su vida. De ahí convoqué a una cantidad grande de compañeros que escriban el Néstor que cada uno conoció. Hay muchos dirigentes peronistas como no que participaron".

La presentación del libro es para el público en general, con entrada libre y gratuita.

